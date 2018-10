Continua il crollo verticale della Juventus in Borsa. Come racconta Calcio e Finanza, il titolo bianconero è tornato sotto la soglia di 1 euro per azione nella giornata odierna, dopo aver raggiunto il massimo storico esattamente un mese fa, a 1,672. Dopo il -6% delle ultime ore, il valore è sceso a 0,938. Nel giro di un mese, insomma, il valore delle azioni è crollato del 41%, anche a causa delle accuse di stupro rivolte a Cristiano Ronaldo. Torna così sotto il miliardo anche la capitalizzazione della Juventus in borsa, ora pari a circa 990 milioni di euro, dopo aver raggiunto quota 1.7 miliardi di euro.