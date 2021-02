Questa volta tutto facile per la Juve, che batte 3-0 il Crotone e a conti fatti avrebbe potuto segnare anche il triplo delle reti. Sbaglia clamorosamente tanto Ronaldo ma ha il merito di sbloccarla e chiuderla, gioia anche per McKennie che insieme a Chiesa è stato il migliore della Juve. Nel Crotone c'è solo Cordaz. Queste le pagelle di Calciomercato.com.JUVENTUSordinaria amministrazione, forse qualcosa in menonon si ferma mai, lo farà causa forze maggiori a Verona avendo ottenuto l'ammonizione che vale un turno di squalificaroccioso ed essenzialesi fa notare soprattutto nell'area avversaria, sfiorando almeno due retil'assist per Ronaldo è perfetto, fondamentale per spezzare l'incantesimo della porta di Cordaz dopo un assedio continuo (41' stuna spina nel fianco del Crotone, anche senza andare in gol è in questo momento l'uomo in più della Juve (41' stcomanda il pressing bianconero, a furia di cambiare posizione quasi ci si era dimenticati del fatto che il suo ruolo naturale fosse questo. E in area di rigore sa cosa serve per gonfiare la rete: se non ci fosse stato il flop di Oporto forse avrebbe riposato, importante tornare subito in campo anche con una prova senza infamia e senza lode come questa (25' stun ingresso soft nel mondo della serie A): si rivede ed è importante, nello scacchiere di Pirlo quando sta bene trova quasi sempre spazio. Ora l'importante sarà restare a disposizione per più tempo possibile (31' stsvaria su tutto il fronte d'attacco (31' stdue gol segnati, altri due divorati clamorosamente a porta vuota e un'altra grande quantità di opportunità fallite. Resta il protagonista indiscusso di questa partita.il Crotone non è un avversario temibile ma all'andata aveva ottenuto un pareggio che pesa, stavolta la Juve con gli uomini contati fa quello che deve fare in scioltezza.: quello che può lo para, quello che non può spera che non entritutto sommato tiene botta, aumentano le difficoltà quando viene spostato.: arrivano da tutte le partiin affannoRonaldo gli mangia in testa (1' stex di turno, subito ammonito)brutta storia di questi tempi avere a che fare con Chiesa (22' st: con esperienza controlla la fascia destra).da Torino è nata tutta la sua favola, ma non è allo Stadium che arrivano le sue magie anche se prova ad accendersi.corsa e cuore, ma servirebbe anche alto (26' stfisico e ritmo quando non c'è più nulla da fare).: perde il duello con McKennie.peperino che tiene sveglia la difesa bianconera (26' stin passato ha già fatto male alla Juve, entra quando la partita è finita).sparisce tra Demiral e De Ligt (31' st).: il Crotone è quello che è, rispetto all'andata quasi non oppone ressitenza.