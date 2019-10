L'esterno della Juve Juan Cuadrado ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Bayer: "Sono molto contento. Quando ho parlato col mister dall'inizio ho cercato di cambiare la testa e cerco di essere concentrato in allenamento perché so che posso migliorare ancora tanto. Sono a disposizione per dare il meglio per la squadra".



La partita di oggi.

"Sono molto contento della partita che ha fatto la squadra. Ci siamo detti di scendere in campo con quella voglia giusta. Loro palleggiavano bene ma alla fine ci siamo organizzati e abbiamo preso in mano la partita. Se continuiamo a lavorare così arriveremo veloce dove vuole il mister".



L'apporto di Barzagli nell'insegnare la fase difensiva.

"Penso che lavoriamo da tanto tempo con il mister e Barzagli è un valore aggiunto che dà alla squadra. Mi ha preso da parte facendomi vedere video e dicendomi come temporeggiare. Io sono a disposizione per migliorare".