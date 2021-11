L'esterno della Juve Juan Cuadrado ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la partita vinta contro la Fiorentina: "Sono contento della prestazione della squadra, anche di chi è entrato dalla panchina. Questa squadra mostra di essere da Juve, dobbiamo crescere. Abbiamo giocato contro una grande squadra, la Fiorentina ha un buon palleggio e ci ha costretti indietro. A volte però si deve difendere bene per poi attaccare meglio... Siamo contenti della vittoria, continuiamo su questa linea. Siamo una squadra e una famiglia, bisogna lottare per i compagni fino alla fine".



La vetta però è distante.

"Ogni giorno ci alziamo con voglia di esserci, ma non dobbiamo parlare: solo lavorare".



Questo gol simile a quello di Udine?

"Sì, vero. Molto speciale per me, dedico a mia moglie e ai figli".