Compie oggi 32 anni Juan Cuadrado, esterno della Juve e della Nazionale colombiana. Di lui in questi giorni si parla molto in ottica mercato, ma almeno per qualche ora il giocatore può concedersi il lusso di pensare solo a festeggiare il suo compleanno insieme alla moglie Melissa Botero e ai suoi figli Lucas e Lucia. La donna, in particolare, ha affidato ad una Instagram story la sua personale dedica: "Che Dio ti conceda tutta la pace, l’amore e la saggezza che ti meriti. E che saremo sempre più uniti, per molti anni. Ti amiamo".