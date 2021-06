No es que sea mal perdedor pero las reglas son las reglas pic.twitter.com/kFlb6wIdlS — Juan Cuadrado (@Cuadrado) June 24, 2021

La sconfitta per 2-1 subita dalla Colombia con il Brasile non è andata giù ai calciatori e tifosi colombiani. Il gol dell'1-1 dei verdeoro, infatti, nasce da un'azione che andava interrotta in quanto l'arbitro ha intercettato involontariamente la sfera, ma non ha fermato il gioco concedendo un vantaggio che da regolamento non avrebbe dovuto concedere.Anche il terzino della, Juanha usato il suo profilo twitter per sottolineare la frustrazione per quanto accaduto: