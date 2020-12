Juan Cuadrado, esterno della Juventus, ha risposto così alle domande di Juventus TV prima del derby contro il Torino: “Mi aspetto sicuramente una partita molto difficile, sappiamo cosa significa giocare un derby, dobbiamo scendere in campo con quella voglia, con quella determinazione di fare risultato che è ciò che conta. Giocare un derby è sempre speciale, poi noi dobbiamo cercare di alzare il livello in ogni partita e prendere quelle strisce positive di vittorie che magari è quello che abbiamo fatto di più in Champions. Dobbiamo farlo anche in campionato, speriamo di cominciare da oggi. Il Torino gioca molto bene la palla, penso che oggi cercheranno di fare un altro modulo e noi dobbiamo stare attenti a quelli che vengono a proporre, essere messi bene e poi mettere in campo la nostra qualità".