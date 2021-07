Juan Cuadrado, fresco di 3° posto in Copa America con la Colombia, è pronto a rientrare in Italia e preparare una nuova stagione con la Juventus. Una maglia che continuerà a vestire per altri due anni. Come ormai sembra evidente, infatti, Cuadrado è pronto a prolungare il suo contratto dal 2022 al 2023. Solo una formalità.