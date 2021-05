Al termine della vittoria contro l'Inter, Juan Cuadrado ha parlato a Sky: "In nazionale ne ho tirati un paio, sentivo la fiducia. Menomale che abbiamo fatto risultato. E' stata una partita difficile, contro una grandissima squadra come l'Inter. Dovevamo sacrificarci da squadra, abbiamo fatto risultato da squadra. Fiorentina-Napoli come tre anni fa? Non ne abbiamo parlato, è una casualità. Noi dovevamo vincere, ora speriamo".