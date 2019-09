Juan Cuadrado analizza la vittoria della Juve a Brescia a Dazn: "Ho visto subito che Danilo si è toccato la gamba e mi sono iniziato a scaldare immediatamente. Con la testa ero già nella partita. Spero che per Danilo non sia nulla di grave. Quando arriva un nuovo allenatore dobbiamo cercare di mettere in pratica quello che ci chiede e piano piano arriveremo a fare tutto quello che vuole il mister, ma sono contento della prestazione della squadra di oggi. Abbiamo sofferto un po' ma è normale: abbiamo un grande margine di miglioramento. Il mio ruolo preferito? Sono dieci anni che faccio l'esterno: mi piace attaccare perché in zona offensiva esalto le mie qualità. Ma sono sempre a disposizione della squadra e ultimamente sto lavorando molto sulla fase difensiva".