. Il colombiano è stato protagonista in negativo contro la Fiorentina, lasciando in dieci i bianconeri con l'espulsione rimediata per il fallo su Castrovilli al 18', e su Instagram ha voluto esprimere tutta la propria rabbia e delusione: "Quando fai questa professione, ci sono partite da dimenticare e ieri era una di queste. Sono molto dispiaciuto per aver lasciato i miei compagni in 10 uomini e di aver perso la partita, però con tutta la fede e fiducia, domani sarà migliore".