Juan Cuadrado, esterno della Juve, parla ai microfoni di Sky Sport al termine della partita vinta 2-0 contro il Bologna: "Abbiamo sempre creduto in quello che potevamo fare e nelle gare importanti facciamo sempre vedere il nostro dna. Ora siamo più vicini ai primi posti e lotteremo fino alla fine".



SUL RIENTRO DOPO IL COVID - "Abbiamo pregato tanto io e mia moglie per avere quella tranquillità che molte altre persone non hanno potuto avere. Personalmente mi sono sempre allenato in palestra, a casa".



SUL RISCHIO DI AUTOGOL - "Davvero, ho ringraziato Szczesny perché oggi ha fatto veramente un miracolo".