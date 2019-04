Juan Cuadrado, esterno della Juve, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Ho ancora un anno di contratto e spero di restare. L'Infortunio? È normale perché succedono queste cose nel calcio e a volte quando vedevo le partite e pensavo che potevo essere li ad aiutare e che potevo essere li con i compagni ero un po' triste. Ma sempre ho guardato avanti e ho pensato a rimettermi il prima possibile per tornare a disposizione. Quindi con il sorriso è stato tutto più facile. Lo scudetto, come sempre, è una cosa straordinaria è non è mai facile vincere lo scudetto. Penso che abbiamo lavorato molto per questo è a volte vedo l'ambiente che pensa che sia un fallimento ma non è così. Perché siamo usciti dalla Champions ma è sempre una cosa straordinaria vincere l'ottavo scudetto consecutivo. È una cosa che è riuscita a pochi e resterà nella storia". ​