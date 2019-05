Il centrocampista della Juventus Juan Cuadrado è intervenuto a un evento benefico a Torino, parlando del suo futuro e dell'addio di Allegri: "Il mio pensiero è sempre stato di rimanere qui, mi sento molto bene qui, con la mia famiglia, con la società, mi sono trovato come a casa, quindi spero sempre volentieri di rimanere. Allegri? Sicuramente sono cose che succedono nella società. Magari nei miei pensieri non c'era, ma sono cose che succedono nel calcio. Il mister mi ha aiutato molto, non solo lui, tutto lo staff, con me erano molto disponibili. Adesso penso di essere un giocatore più completo grazie allo staff del mister".