Evidentemente è tempo di esami. Dopo Suarez, il cui test a Perugia è divenuto un vero e proprio caso , un altro giocatore si è sottoposto ad una prova per ottenere il passaporto da comunitario, Juan. La notizia, secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, è trapelata dall’Università di Siena. La sessione è stata organizzata direttamente in una sede dell’ateneo a Torino, modalità utilizzata non solo per personaggi pubblici.Secondo indiscrezioni,Proprio come previsto per il livello minimo B1 del Qcer (Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue), nelle regole che collegano l’acquisizione della cittadinanza italiana al conseguimento di un attestato di conoscenza della lingua.