A carte coperte. E con una sola certezza, che cova tra le parole di Allegri: Dusanpuò restare fuori, al suo posto la candidatura più forte resta quella di Arek, sostituto designato."Anche se ci sono cose da cui ripartire - ha spiegato il tecnico in conferenza stampa -, ma a fine stagione valutiamo tutto". E si valuterà in particolare la posizione del tecnico, ma solo in relazione a quella creazione di valore che tanto sta a cuore alla società. Cioè i giovani.A proposito: chi vedremo tra i ragazzi in campo nella partita più importante della stagione? Questo è uno dei tre dubbi annunciati da Max in conferenza: se andrà Fagioli dal primo minuto, se lo farà invece Miretti. Il secondo riguarderà prevalentemente la scelta sull'attacco e sui numeri che divertono tanto la stampa e meno Allegri:L'ultimo punto interrogativo resta invece lì indietro: Gatti o Alex Sandro, la lunga lotta tra una squadra più fisica o un'uscita più pulita dal basso. Le priorità dei bianconeri però sono raccontate perfettamente da Cuadrado: "Si parte dalla fase difensiva, proveremo a stare alti... Se il mister lo concede". Ecco: grosso 'se'.Juventus (3-5-1-1): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Milik.