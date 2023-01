Dopo l’allenamento del mattino, al pomeriggio test congiunto della durata di 45 minuti con il Fossano cui hanno preso parte Cuadrado, Vlahović e Pogba. pic.twitter.com/rzDoqOZe26 — JuventusFC (@juventusfc) January 18, 2023

Buone notizie, sempre più buone per la, anche se non in vista della sfida di domani sera di Coppa Italia contro il Monza. Nel corso del pomeriggio di oggi, infatti, Massimiliano Allegri ha fatto svolgere un mini test, u. E in campo si sono rivisti a disposizione dell'allenatore livornese 3 pezzi da 90 della rosa bianconera:Tutti e tre hanno dato grandi segnali all'allenatore con il percorso di recupero dei rispettivi infortuni (pubalgia per il serbo, problemi al ginocchio per francese e colombiano) che procede a ritmo spedito. Difficilmente saranno a disposizione anche per la gara contro l'Atalanta, con il cerchio rosso fissato sulla gara del 29 gennaio sempre contro il Monza ma di campionato.