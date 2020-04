Suona il telefono, notifica: "Miralem Pjanic ti ha menzionato nella sua storia". Tutto vero. Sul profilo Instagram de ilbianconero.com , è stato pubblicato un post di come sarebbero potuti cambiare i look di alcuni giocatori della Juve con i barbieri chiusi fino al 1° giugno. Tra loro c'era anche Mire: capello lungo e al vento, barba e baffi più folti del solito. Miralem se la ride e mette la nostra storia tra le sue, con una precisazione: "Non credo che farò questa fine". Aspettando la riapertura dei barbieri, Pjanic si allena duro tra le mura di casa sotto lo sguardo attento del suo personal trainer.