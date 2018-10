La Juventus vive un periodo delicato in ottica infortuni. Tanti i problemi fisici del recente periodo per i protagonisti bianconeri, con la stagione che, partita dopo partita, entra nel vivo e non lascia margine di errore. Il prossimo impegno vede il Cagliari arrivare all'Allianz Stadium il prossimo sabato, prima del ritorno di Champions League contro il Manchester United di mercoledì 7 novembre. Tanti i nomi da valutare:



Giorgio Chiellini: un affaticamento muscolare nel riscaldamento contro l'Empoli, da valutare con gli esami del caso nei prossimi giorni. Non si teme nulla di grave, rientro possibile già col Cagliari.



Sami Khedira: assente da prima della sosta per un problema alla coscia sinistra, è atteso al rientro nelle prossime sfide, più probabilmente contro lo United in Champions League.



Mario Mandzukic: il problema alla caviglia avvertito nell'ultimo allenamento prima della partita di Old Trafford gli ha dato noie, ma in settimana dovrebbe rientrare a disposizione di Allegri.



Emre Can: il nodulo tiroidale è un problema molto serio, da trattare con le dovute precauzioni. Operazione ormai quasi certa, con oltre un mese di stop per il centrocampista tedesco.