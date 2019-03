Tra la battaglia legale col Chelsea e il futuro: Antonio Conte vuole tornare ad allenare in Italia. Come riporta Il Corriere dello Sport, per il tecnico leccese si sta muovendo l'Inter, ma rimane aperta anche la strada che porta alla Juventus. Dopo qualche anno di gelo, la frattura con Andrea Agnelli è stata ormai ricomposta. Conte tornerebbe volentieri alla Juve, anche se al momento ci sono diversi paletti da saltare. Il più importante si chiama Max Allegri: restare sulla panchina bianconera oppure no dipende dall'allenatore livornese e la decisione arriverà solo a fine stagione.