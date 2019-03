Douglas Costa potrebbe saltare entrambi i match contro l'Ajax oppure rientrare per la partita con l'Empoli. Parola di Massimiliano Allegri: "Giovedì farà degli esami e da lì capiremo", ha ammesso il tecnico bianconero in conferenza.



GLI ALTRI - Poi un aggiornamento sugli altri: "Stamani Cuadrado muoveva le gambe meglio del solito, credevo peggio. E' fuori lista ma lo avremo a disposizione per il finale di campionato. Barzagli è da valutare, Khedira sta facendo lavoro aerobico, appena arriva l'ok dei medici tornerà ad alzare il ritmo, in questa stagione è stato sfortunato. De Sciglio dovrebbe tornare lunedì ed essere a disposizione con l'Empoli".