Ancora a Buenos Aires, con tutte le intenzioni di aspettare. Gonzalonon ha ancora comunicato quando farà effettivamente rientro in Italia. I giorni delle inquietudini, delle parole, delle incertezze e delle paure li ha messi ormai alle spalle. Gonzalo non tradirà compagni e allenatore: appena arriverà la parola della Juventus, si muoverà per essere a Torino in tempo. Dentro di sé, covando la certezza che questi potranno essere gli ultimi mesi in maglia bianconera.