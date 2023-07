CONTINUA SU ILBIANCONERO PER SCOPRIRE I GIOCATORI CHE SI GIOCANO IL FUTURO NELLA TOURNEE

La Juventus è partita questa mattina per la tournée negli Stati Uniti dove affronterà tre amichevoli di lusso (Barcellona, Milan, Real Madrid). Due settimane importanti prima di tornare a Torino, per mettere le giuste basi verso l'inizio di campionato ma non solo.Ecco perché la tournée può rappresentare una tappa decisiva per mettersi in mostra e convincere Allegri e la dirigenza.