Tante trattative in corso, tante idee e, soprattutto una grande creatività necessaria per fra quadrare tutti i conti e i costi in ballo. Il mercato dellaprosegue a ritmi spediti con il direttore sportivoattivissimo su moltissimi fronti per provare sia a sistemare il bilancio che ad accontentare le richieste per il progetto sportivo della prossima stagione che sarà ancora guidato da. Proprio il tecnico toscano ha però indicato quella che è ad oggi la priorità più importante per il mercato: un colpo in attacco.Sarri è consapevole che, nonostante la sua presenza, l'avventura dicon la società bianconera sia di fatto destinata a terminare con la fine dell'attuale stagione. Nonostante un contratto in scadenza nel 2021 la Juventus proverà in ogni modo a convincere il Pipita a trovare una nuova sistemazione così da risparmiare i 10 milioni di euro netti del suo ingaggio e, possibilmente, ricavare qualcosa dalla sua cessione.o che possa affiancarsi o alternarsi con Cristiano Ronaldo.Almeno uno se non due, magari non con le stesse caratteristiche, ma con una certezza che soltanto il mercato e le sue pieghe potranno scalfire: la Juventus per i nuovi acquisti sta pensando ad un tetto ingaggi che non superi i 9 milioni di euro lordi. Difficile quindi pensare al super colpo come quelper cui un sondaggio con il Manchester City è stato fatto. Più probabile che Paratici ripieghi su un giocatore già pronto, un usato sicuro del nostro campionato, comepronto a lasciare il Napoli. Timo Werner e Duvan Zapata sono alternative che non stuzzicano per ora la fantasia di Paratici che sullo sfondo tiene sempre caldo il nome di. L'attaccante argentino è in bilico fra il riscatto al PSG e un ritorno mal gradito all'Inter. La Juve è e resta alla finestra pronta ad approfittarne, ma consapevole che lo stipendio di Maurito a Parigi sfonderà quota 10 milioni annui, cifra ben superiore a quella del tetto ingaggi prefissato dai bianconeri.