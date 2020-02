parlando lunedì a Radio 24, ha mandato messaggi precisi e chiari: a Sarri, a Paratici e alla squadra. A febbraio la Juve è in corsa per tutti gli obiettivi, ma. Ecco perché la trasferta di questa sera a, si presenta già come un banco di prova da non fallire, in particolar modo per alcuni dei giocatori che scenderanno in campo al Parc OL., che, inutile ripeterlo, quest’anno sarà, sono tre i giocatori sotto esame, uno per reparto., il miglior giovane della Champions 2018-19. Dopo un avvio di stagione difficile a Torino, in cui ha alternato buone prestazioni a errori grossolani, l’ex Ajax ora deve fare la differenza espesi per lui. Proprio nella fase a eliminazione della scorsa Champions la sua stella iniziò a brillare, ora ci si attendono conferme su quei livelli. Perché ogni errore da stasera in poi potrebbe costare caro., croce e delizia dei tifosi bianconeri. Dopo un inizio di stagione super,Le contromosse degli avversari e una condizione fisica non perfetta (Pjanic rientra oggi dopo un affaticamento) hanno contribuito adsu un giocatore che spesso, nella sua avventura alla Juve, ha faticato negli appuntamenti più importanti. E quello con il Lione, per gli esiti della stagione dei campioni d’Italia, è uno di quelli.Sul mercato la scorsa estate, poi riserva di Higuain a inizio stagione, l’argentino ha scalato posizioni e ora è lui il titolare, insieme a Ronaldo e, questa sera, a Cuadrado. Dybala è il(tre goal, contro i due di CR7 e Higuain): contro il Lione ha l’occasione per dimostrare ancora una volta alla società che si sbagliava a volerlo vendere nell’estate 2019, e che il futuro può essere ancora con questa maglia,