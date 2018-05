La Juve si rinnova. È questo il tema portante della sessione di calciomercato ormai già entrata abbondantemente nel vivo. Emre Can, Perin e Darmian sono i primi tre colpi pronti ad essere messi a segno oltre ai rientri dai prestiti di Spinazzola, Caldara e Pjaca. La società bianconera di sicuro non si fermerà a questo. Ma per una Juve che si rinnova, c'è anche una Juve che rinnova. Accordi ormai trovati da tempo, ancora in attesa dell'ufficialità: pura formalità. Che ugualmente rimane fondamentale nel dare continuità in un momento che vedrà Max Allegri perdere tanti punti di riferimento dello spogliatoio in questo ciclo vincente, da Gigi Buffon a Stephan Lichtsteiner e Kwadwo Asamoah, aspettando che il mercato appunto entri nel vivo pure in uscita.



