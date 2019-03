La Juventus ha raccontato tramite il proprio sito ufficiale tutti i temi della partita vinta al San Paolo contro il Napoli, che è valsa il +16 in classifica ai bianconeri di Massimiliano Allegri:



RECORD DI IMBATTIBILITA' ESTERNA - La Juventus ha stabilito il proprio record di imbattibilità esterna in Serie A: 26 trasferte consecutive senza sconfitte.



+16: SOLO UNA VOLTA... - 16 punti di distacco tra prima e seconda in classifica: alla giornata 26 in Serie A era successo solo nel 2006/07 tra Inter e Roma.



LA JUVE A MARZO... - Finora, nel mese di marzo la Juventus di Massimiliano Allegri ha vinto 13 partite su 16 (tre pareggi).



MIRALEM IN GOL - Perla su punizione di Pjanic. Il centrocampista bianconero ha realizzato quattro gol contro il Napoli in Serie A: a nessuna squadra ha segnato di più.



I BIANCONERI DA CALCIO PIAZZATO - La Juventus è la squadra che ha segnato di più su sviluppo di calcio piazzato in questo campionato (19 gol).