Sfruttando il mercato fino all'ultimo minuto possibile, ma è compiuta. Il tecnico bianconero ha approvato e condiviso tutti gli addii, anche i più discussi e dolorosi. Allegri poi è stato accontentato in quasi ogni aspetto: presi Paule Angel, presa una delle prime scelte come Gleison Bremer per tamponare la partenza di Matthijst, preso pure il vice-Vlahovic anche se Areka sua volta non rappresentava forse il primo (o il secondo o il terzo) della lista. E ancora ecco il regista in extremis (Leandro), preceduto già da un po' dall'esterno d'attacco puro Filip. Poi non mancano le criticità, la Juve soprattutto dietro appare molto corta, il centrale mancino e il terzino sinistro non sono arrivati: nel complesso però Allegri è stato accontentato, ora tocca a lui.sono arrivati giocatori pronti e alcuni anche vecchi, sono stati sfruttati il mercato dei prestiti e pure quello dei parametri zero. Un cambio di rotta quindi c'è stato in tal senso., ora Fabio Miretti è una risorsa importante, agli ordini di Allegri sono rimasti pure i vari Nicolò Fagioli e Matias Soulé, pure la decisione di puntare su Federico Gatti come prima alternativa tra i centrali segue questa linea.ritenute necessarie nonostante le difficoltà di un mercato che sembrava proprio non volersi sbloccare attorno a loro. Un po' per forza, un po' per scelta.