L'urna di Montecarlo consegna alla Juventus il girone H per la Champions League 2018/19: ecco formazione tipo, stella e cammino degli avversari dei bianconeri. La Juve partiva dalla prima fascia e sperava in un sorteggio più semplice. Dalla seconda fascia arrivano gli inglesi del Manchester United, dalla terza gli spagnoli del Valencia e dalla quarta gli svizzeri dello Young Boys.



MANCHESTER UNITED



LA FORMAZIONE TIPO (4-3-3): De Gea; Valencia, Smalling, Lindelof, Shaw; Fred, Matic, Pogba; Mata, Lukaku, Sanchez.



LA STELLA: Paul Pogba, che vive con tensione i suoi giorni a Manchester e ha fatto sognare i suoi ex tifosi in estate, con la possibilità di un incredibile ritorno a Torino. Stella della squadra è senza dubbio il centrocampista francese, reduce dalla vittoria del Mondiale con la sua Francia.



IL CAMMINO: Seconda classificata in Premier League la scorsa stagione, dietro al City di Guardiola



I PRECEDENTI - Tanti gli incroci interessanti tra bianconeri e Red Devils: c'è José Mourinho, che con l'Inter ha vinto il Triplete in Italia. Il Manchester United è bestia nera della Juventus: tre sconfitte in altrettanti incroci nelle ultime sfide, tutte con almeno due gol subiti. In tutto i precedenti parlano di 5 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte.





VALENCIA



LA FORMAZIONE TIPO (4-3-3): Neto; Piccini, Garay, Paulista, Gaya; Soler, Parejo, Kondogbia; Wass, Batshuayi, Mina.



LA STELLA: Rodrigo Moreno, attaccante ispano-brasiliano in estate nel mirino del Napoli, che però non ha versato gli 80 milioni di euro richiesti dai Murcielagos. In porta c'è l'ex bianconero Neto.



IL CAMMINO: Il club spagnolo era tra le grandi insidie della terza fascia, considerando i tanti rinforzi arrivati in un mercato estivo caldissimo. Marcelino ha rivitalizzato il Valencia nella scorsa stagione, portandolo al quarto posto in Liga dietro soltanto alle grandissime di Spagna.



I PRECEDENTI: Incrocio pericoloso quello con il Valencia, che non ha precedenti nella propria storia contro la Juventus.





YOUNG BOYS



LA FORMAZIONE TIPO (4-4-2): Von Ballmoos; Mbabu, Wuthrich, Von Bergen, Benito; Fassnacht, Sow, Sanogo, Sulejmani; Ngamaleu, Hoarau.



LA STELLA: Attenzione all'attaccante Hoarau, esperto centravanti ex Paris Saint-Germain, che ha guidato la squadra con una doppietta contro la Dinamo Zagabria, eliminata nei playoff per arrivare ai gironi.



I PRECEDENTI: Nessun precedente tra lo Young Boys e la Juventus in alcuna competizione.





