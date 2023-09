L'allenamento dellasi è svolto oggi allacon una sorprendente presenza a bordo campo: il commissario tecnico della Nazionale, Luciano, che ha affiancato il direttore Cristiano Giuntoli durante l'intera sessione. La seduta di allenamento è stata divisa in due parti principali, con una partitella a tema che è seguita al riscaldamento. In campo c'erano il tecnico Massimiliano Allegri e il collaboratore Magnanelli, mentre gli altri membri dello staff erano ai lati del campo per correggere ogni piccolo errore nei movimenti durante gli esercizi proposti.Da notare l'assenza di Dusane Federico, i quali stavano seguendo un allenamento personalizzato in palestra. Ancheè stato assente a causa di una distorsione alla caviglia destra.