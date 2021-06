La prima estate post covid sarà molto complicata:. Se, da una parte, non sarà possibile fare investimenti importanti e compromettenti per i bilanci, dall’altra, le squadre meno importanti, quelle da cui normalmente i grandi club pescano e allo stesso tempo riescono ad affibbiare i loro esuberi, sono ancora più in difficoltà e, senza cessioni importanti, rischiano di ritrovarsi senza liquidità.Nelle condizioni in cui versa oggi il mondo del calcio, sarà però complicato monetizzare cedendo gli esuberi, dai qualiper rinforzare la rosa. Vediamoli caso per caso.Sarà quasi certamente divorzio, dopo due anni che entrambe le parti in causa dimenticheranno rapidamente. Bisognerà però capire i termini, perchéper un giocatore di trent’anni, con un sacco di problemi fisici, che viene da due stagioni non buone e che ha disputato un Europeo fra più luci che ombre.. Sullo sfondo ci sono anche Crystal Palace, West Ham ed Everton, che però sono destinazioni meno gradite.Anche lui viene da una stagione molto negativa e la Juve lo considera tutt’altro che incedibile. Il problema è che, cifra che nessuna squadra può presumibilmente offrire. Quindi, magari con un esubero di un’altra big europea., tornato dopo una buona stagione al Genoa, vuole la cessione per trovare continuità. La Juve ha altre idee, però: lSempre dal Genoa è tornato, la cui stagione è stata molto meno positiva. Non rientra più nei piani della società eha cambiato addirittura due squadre nella stessa stagione, ma non sono cambiate le sue prestazioni, sempre negative. Nonostante questo,. A Siviglia, però, secondo quanto appreso da calciomercato.com,. In Andalusia troverebbe un maestro di calcio che ha pochi eguali in Europa ed un ambiente perfetto per rilanciarsi, ma è difficile che possa andarci con una formula diversa dal prestito.. Infine,nonostante una stagione tutto sommato positiva, non è stato riscattato dal Lione. Ha comunque i suoi estimatori in giro per l’Europa,su tutti, e la Juve lo lascerà partire per una cifra attorno aiL’unico giocatore che ha mercato e sul quale si può guadagnare una cifra importante è quindi Merih. Il turco, però, viene da una stagione difficile e da un pessimo Europeo.per dare ad Allegri una rosa più completa di quella che il suo predecessore aveva consegnato a Pirlo, una rosa nuovamente da Juve, per tornare a competere per il campionato, ma anche per qualcosa di più.