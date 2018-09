L'espulsione di Cristiano Ronaldo a Valencia non è stata soltanto assurda, ma anche storica, trattandosi del primo cartellino rosso in carriera in Champions League per il fenomeno portoghese. Come sottolinea SportMediaset, tre espulsioni nelle ultime tre partite in Europa per i bianconeri. Paulo Dybala e Gianligi Buffon tra andata e ritorno contro il Real Madrid nei quarti di finale della scorsa edizione, Ronaldo all'esordio di questa stagione. La Juventus è, per altro, la squadra con più espulsi nella storia della Champions League, ben 26 in 181 partite giocate.