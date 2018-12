La Juve batte l'Inter grazie a un gol di Mario Mandzukic e vola. Ecco uno stralcio dei Talking Points della gara, come riportati sul sito bianconero:



"UNA PARTENZA COSI'... - La Juventus ha eguagliato la miglior partenza dopo 15 giornate nei maggiori cinque campionati europei nell’era dei tre punti a vittoria (43 punti).



INTER A SECCO - Nessuna rete per l’Inter, che era andata in rete in tutte le precedenti 10 partite di campionato. Su tutti, un dato: Mauro Icardi non ha effettuato nemmeno un tiro – in una partita di campionato giocata 90 minuti non gli succedeva da marzo contro il Napoli. Inoltre, l’Inter non subiva gol per due partite di fila dalle prime due giornate di questo campionato".