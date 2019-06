A tre settimane dall'addio di Massimiliano Allegri, laattende di conoscere il suo sostituto sulla panchina bianconera. Il favorito ormai designato sembra essere Maurizio, che aspetta il via libera del Chelsea per tornare in Italia. In attesa del nuovo tecnico, Fabioè al lavoro per chiudere i primi grandi colpi di mercato in vista di un'estate caldissima e densa di trattative.