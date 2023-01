A poco più di un'ora da Juventus-Monza, cresce l'attesa fuori dallo stadio. Presenti gli ultras bianconeri che hanno intonato cori per la squadra e per Gianni Agnelli, trascorsi pochi giorni dal ventennale della sua scomparsa. Cori anche contro la Lega, presa di mira dal tifo bianconero dopo la penalizzazione di 15 punti in classifica.



I due striscioni:



"Si serrino i ranghi, si compattino le schiere… che mai si abbassino le nostre bandiere".



"Sono passati 20 anni… sembrano secoli… Gianni Agnelli sempre nei nostri cuori !!".