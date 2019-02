La Juventus ha raccolto dieci curiosità in vista della partita contro il Sassuolo sul proprio sito ufficiale:



I PRECEDENTI - La Juventus è la squadra contro cui il Sassuolo ha perso più incontri (nove su 11 disputati) e subito più reti (27) nella sua storia in Serie A.



LA JUVE IN EMILIA... - La Juventus è imbattuta nelle ultime otto trasferte in Emilia-Romagna (6V, 2N): l’ultima sconfitta in terra emiliana è proprio quella del 2015 contro i neroverdi.



...E IL SASSUOLO CONTRO LE PIEMONTESI - Nelle 11 sfide di Serie A in cui il Sassuolo ha ospitato squadre piemontesi (Juventus o Torino), non è mai riuscito a segnare più di un solo gol.



LA STAGIONE REALIZZATIVA DEI NEROVERDI - Questa è la miglior stagione dal punto di vista realizzativo del Sassuolo in Serie A dopo le prime 22 giornate: 34 gol messi a segno, almeno tre in più di qualsiasi altra stagione a questo punto del torneo.



JUVE, UNICA IMBATTUTA - Con la sconfitta del PSG contro il Lione alla 23ª giornata di Ligue 1, la Juventus rimane l'unica formazione ancora imbattuta nei cinque maggiori campionati europei 2018/19 (19V, 3N). 23 TRASFERTE DA IMBATTUTI - La Juventus è imbattuta da 23 trasferte di Serie A (19V, 4N), solo una volta nella sua storia ha registrato una serie migliore fuori casa, tra settembre 2011 e novembre 2012 (25).



I RECUPERI DEL SASSUOLO - Il Sassuolo ha recuperato nove punti da situazione di svantaggio in casa, nessuna squadra ha fatto meglio in questo campionato.



I MINUTI IN VANTAGGIO DELLA JUVE - La Juventus è rimasta in vantaggio per 1052 minuti in questo campionato, più di ogni altra squadra.



QUANTI GIOCATORI IN GOL! - Solo la Roma (16) ha mandato a segno più giocatori di Juventus (15) e Sassuolo (14) in questa Serie A.



RUGANI 100... E DUE SU TRE! - La prossima sarà la presenza numero 100 in Serie A per Daniele Rugani: il difensore bianconero è andato a segno in due delle ultime tre presenze in campionato.