Bloccato per la prossima stagione, la Juventus sta provando ad anticipare già a gennaio l'arrivo di Aaron Ramsey, centrocampista in scadenza di contratto con l'Arsenal. Un "assist" per convincere i Gunners ad accettare l'offerta bianconera può arrivare dal Barcellona, con cui il club inglese sta trattando Denis Suarez: se i blaugrana dovessero alzare le pretese per lo spagnolo, Unai Emery potrebbe convincersi a perdere con sei mesi di anticipo il gallese.