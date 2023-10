C'è Paul, sospeso in attesa di capire come si concluderà la sua vicenda con il Tribunale Nazionale Antidoping. E poi c'è Nicolò, protagonista suo malgrado dell'ultimo scandalo che sta colpendo il calcio italiano.che non a caso si sta muovendo attivamente sul mercato per non farsi cogliere impreparata e porre rimedio possibilmente già nei primissimi giorni di gennaio. Ma nel frattempo?