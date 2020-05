Erano passati 48 anni dall'ultima volta che un Agnelli prendeva in mano la Juventus. 19 maggio 2010, Andrea è il nuovo presidente del club al posto di Jean-Claude Blanc. Una società ancora scossa per le vicende Calciopoli, messe in mano a chi dal 1998 era nell'ambiente Juve come assistente del settore commerciale. Pane e Juve, Andrea è cresciuto così: una passione trasmessa dal padre Umberto e dal nonno Edoardo.