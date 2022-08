E' Michele Besaggio l'ultimo giocatore al centro di un'operazione di mercato tra Juventus e Genoa.



Il giovane centrocampista veneto, reduce da una grande stagione con la Primavera rossoblù, oggi arriverà a Torino per sottoporsi al rituale delle visite mediche prima di legarsi alla Vecchia Signora. Ad attenderlo un prestito con diritto di riscatto a favore dei bianconeri.



Per il momento il classe 2002 verrà aggregato alla formazione Under 23 guidata da Lamberto Zauli. Ma su di lui sarà molto attento l'occhio della dirigenza.