Un unico grande obiettivo per il mercato invernale che, oggi più che mai, si sta trasformando in urgenza. Lasi è data come principale missione in vista della prossima sessione di trasferimenti, quella di regalare aun rinforzo lungo le fasce e, sebbene in primis l'obiettivo sembrava spostato lungo la fascia mancina, con il passare dei giorni il mirino si sta spostando, complice la duttilità di, sempre più lungo la corsia di destra con due linee direttive già tracciate.è l'esito degli esami a cui si è sottoposto e confermati dal medico della Selecao: "Le visite hanno evidenziato la lesione al legamento della caviglia sinistra per Danilo e la necessità di ulteriori trattamenti. Faremo valutazioni quotidiane e altri approfondimenti per prendere le decisioni migliori", Mondiale non finito, probabilmente, mae che toglierebbe un altro jolly in fascia a una Juventus che si sta ritrovando con- Le vie che portano al mercato sono infinite, ma al momento in casa JuventusPer questo le strategie al vaglio del ds Cherubini, dell'ad Arrivabene e dei loro uomini restano due. La prima porta ache ha rotto con lae potrebbe arrivare a costi contenuti. Non nulli, e servirà quindi una cessione che però potrebbe essere di entità minore lavorando, addirittura, a uno scambio di prestiti. La seconda è invece quella di riportare a Torino un giocatore che è già sotto contratto, ma che al momento è in prestito a Bologna. Si tratta di, che tra l'altro in carriera ha giocato sia a destra che a sinistra e rappresenterebbe un altro jolly su entrambe le fasce. Due idee e due strategie differenti per l'immediato che non compromettano le opzioni più importanti per il futuro (Singo, Grimaldo e Bensebaini su tutti).