Il tridente può essere messo da parte, almeno per un turno. Tridente inteso come tris di stelle, considerando come anche contro il Nantes in realtà la Juve sia scesa in campo con il 3-5-2 grazie a un super Federico Chiesa chiamato a sacrificarsi proprio per convivere con Dusan Vlahovic e Angel Di Maria. Ecco, in vista del ritorno dei playoff di Europa League proprio Chiesa verrà risparmiato, rimasto com'è direttamente a Torino. E almeno uno tra Vlahovic e Di Maria partirà dalla panchina con lo Spezia, con il centravanti serbo favoritissimo per affiancare il titolare designato Moise Kean. È proprio quest'ultimo a rappresentare una delle tre certezze di formazione già annunciate da Max Allegri, insieme a Mattia Perin e Daniele Rugani: segnale di come la Juve di Spezia sarà una versione figlia del turnover. Con anche altre novità: sulle fasce si rivedranno Filip Kostic e Juan Cuadrado, soprattutto in mediana verrà di nuovo sperimentata la convivenza tra Manuel Locatelli e Leandro Paredes insieme ad Adrien Rabiot. Quella principale è però proprio in attacco: turno di riposo per il tridente, si torna al doppio centravanti.



PROBABILE FORMAZIONE – Questa la formazione provata alla vigilia alla Continassa.

Juventus (3-5-2): Perin; Danilo, Rugani, Alex Sandro; Cuadrado, Locatelli, Paredes, Rabiot, Kostic; Kean, Vlahovic. All. Allegri.

A disposizione: Pinsoglio, Szczesny, Bonucci, Gatti, De Sciglio, Fagioli, Barrenechea, Di Maria, Soulé, Iling-Junior.



Diffidati: Alex Sandro, Kean, Locatelli, Rabiot.

Squalificato: Bremer.

Indisponibili: Chiesa, Kaio Jorge, Milik, Miretti, Pogba.