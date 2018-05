Un "weekend infinito" è quel che attende la Juventus, o almeno così lo definisce l'edizione odierna di Tuttosport, con vista su un fine settimana a forti tinte bianconere. Usando il buon senso, la sfida scudetto delle Women contro il Brescia è stata spostata a domenica sera alle ore 20.45, allo stadio Silvio Piola di Novara. Sabato, invece, tutto confermato per la festa della squadra di Massimiliano Allegri. Alle 15 il fischio d'inizio all'Allianz Stadium contro il Verona per l'ultima partita in bianconero di Gianluigi Buffon. Alle 17 la festa scudetto in campo con la cerimonia di consegna della Coppa da parte dei vertici di Lega Serie A. Segue il tour in pullman scoperto, a partire dallo stadio fino al centro di Torino. Il percorso è ancora in via di definizione, ma lo spettacolo è assicurato. Juve, che weekend!