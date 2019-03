Voci su voci, Pep Guardiola che si sarebbe avvicinato alla Juventus. Una situazione che si sta scaldando con il passare delle ore: e quanto ci sarebbe di vero? Ci sarebbe una suggestione, un'idea, la voglia di vincere e l'ambizione fuori dal normale di un vincente come Guardiola. Carrie Brown, inviata al seguito del Manchester City per BeIn Sports in Inghilterra, ha raccontato il momento dell'allenatore catalano: "Anche ai tempi della firma con il Manchester City si parlava di Guardiola e dei suoi accordi verbali presi anzitempo. Poi sappiamo tutti com'è andata. E sappiamo anche che Pep è un allenatore ambizioso, che vorrebbe andare in Italia e che gli piace vincere con le squadre più importanti i trofei più grandi. Al momento comunque sarebbe sorprendente vederlo su una panchina diversa...", le sue parole.