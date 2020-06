Altro che fedelissimo. Secondo The Athletic, Maurizio Sarri e Jorginho non si parlano da quando il tecnico ha lasciato il Chelsea dopo la vittoria dell'Europa League un anno fa. L'italo-brasiliano si trova bene a Londra ma il Chelsea lo valuta 50 milioni e la Juve lo tiene d'occhio, specialmente nel caso in cui (come sembra) Pjanic dovesse partire. Come riporta SportMediaset, si è parlato anche di un possibile scambio con Bernardeschi o Douglas Costa.