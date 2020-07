Secondo quanto riportato da The Express, il Psg avrebbe molte concorrenti per Hector Bellerin. Secondo i quanto riportato dai media britannici, i parigini dovranno vedersela con il Bayern e la Juventus per il l'acquisto del calciatore dell'Arsenal. Resta da vedere se il direttore sportivo del PSG riuscirà a superare Hans-Dieter Flick e Maurizio Sarri quest'estate. Un'opzione in più per la fascia bianconera.