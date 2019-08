Il Manchester United, archiviato il mercato in entrata, non vorrebbe fare altre cessioni. Eppure, come si legge sul Daily Express, le strategie in uscita della Juventus sarebbero finalizzate a trovare i soldi per il ritorno di Paul Pogba in maglia bianconera. Con l'effetto Neymar che potrebbe bloccare il Real Madrid, la Juve avrebbe quindi la strada spianata. Solskjaer permettendo.