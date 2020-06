A un certo punto, Stephy Mavididi si è messo a segnare. Il bottino della sua stagione al Dijon parla di 8 gol in 30 partite, ben 7 segnai tra dicembre e gennaio. Quanta bastava al club francese per convincersi a riscattare il cartellino dell'attaccante inglese, con grande gioia della Juve che era pronta a incassare 5 milioni realizzando una plusvalenza da circa 4 milioni. Poi è saltato tutto. Per colpa dello stesso Mavididi, che di tornare a giocare in Francia non ha più intenzione secondo quanto appreso e riportato dallo stesso Dijon.



LA DELUSIONE – E non nasconde la sua delusione Olivier Dalcourt, presidente del club francese, che in una nota ufficiale ha dichiarato così: “Non pagheremo l'opzione di acquisto di 5 milioni di euro, non vogliamo un tiro alla fune col giocatore. Sono veramente deluso dalla situazione. Il Dijon ha investito in lui, ha mostrato fiducia nel giocatore, gli ha permesso di entrare nei riflettori della Ligue 1”. Ora alla Juve non resta altro da fare che di trovare un nuovo club per Mavididi, a questo punto in Premier o Championship. Ma quei 5 milioni da incassare proprio ora avrebbero fatto davvero molto, molto comodo.