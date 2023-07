Il lavoro di Giuntoli per rafforzare la Juventus prosegue e tra i tasselli necessari per completare la rosa a disposizione di Allegri c'è un difensore, complice anche la decisione di estromettere Leonardo Bonucci dal progetto: al momento il reparto può contare su Bremer, Danilo, Alex Sandro, Gatti, Rugani e De Winter. E dalla Germania rispunta una candidatura: quella di Benjamin Pavard, in scadenza con il Bayern Monaco nel 2024.



CORSA A TRE - Secondo Sky Sports DE, il francese classe '96 non ha intenzione di rinnovare il contratto e per questo i bavaresi attendono la prima offerta concreta per non perderlo a zero tra un anno. Per Pavard, si legge, la corsa sarebbe ridotta a tre: la Juve appunto, ma anche il Manchester United e il Manchester City, nonostante il possibile scambio con Kyle Walker non sia un argomento caldo negli ultimi giorni. La scadenza ravvicinata del contratto abbassa i costi del cartellino per l'eventuale operazione, mentre l'ingaggio del difensore al Bayern si aggira intorno ai 5 milioni di euro netti a stagione.