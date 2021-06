Allegri vuole Miralem Pjanic e sia lui che la Juventus hanno avviato i contatti per riportarlo a Torino. Secondo Sport in Spagna il Barcellona è pronto a dare il via libera al suo addio, ma per i bianconeri non c'è altra possibilità se non un prestito o addirittura un prestito biennale. Da capire se il ricco stipendio del bosniaco sarà anche pagato in parte dai catalani.